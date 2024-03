Stiri pe aceeasi tema

- Biroul de Presa al ISU Harghita a precizat ca munitia ramasa neexplodata a fost gasita in urma unor sapaturi."Echipajul pirotehnic al ISU Harghita s-a deplasat la fata locului pentru asanarea zonei. Cu acest prilej, au constatat ca era vorba despre un proiectil exploziv calibrul 77 mm si doua cartuse…

- Un barbat de 64 de ani din Singera a fost gasit strangulat in curtea casei in care locuia. Cazul a avut loc pe data de 19 martie. Potrivit informațiilor oferite de medicii legiști in urma examinarii cadavrului, semne de moarte violenta nu au fost depistate.

- Un barbat din Cormaia iși așteapta sentința, dupa ce in vara anului trecut și-a omorat fratele geaman. Tragedia s-a petrecut dupa ce cei doi frați au baut zdravan, iar mai apoi, dintr-un motiv de nimic, s-au luat la bataie. Iar unul dintre ei l-a lovit pe celalalt cu atata salbatacie pana l-a inconștient.…

- Baiatul de numai 16 ani a picat secerat la pamant in timpul meciului de fotbal. Colegii acestuia au sunat imediat la 112 insa operatoarea a crezut ca cei mici au facut o gluma și nu a luat in considerare apelul.A fost nevoie de un al doilea apel, facut dupa cateva minute de un adult pentru ca cei de…

- VIDEO: Barbat la un pas sa fie lovit pe o trecere de pietoni, la Alba Iulia. Incident surprins in trafic Un incident in trafic a fost surprins de un șofer, care are montata pe autoturism o camera de bord. Filmarea cu momentul in sine a fost facuta publica, marți, 12 martie pe grupul dedicat șoferilor…

- Un barbat de 70 de ani a pierdut pe o strada din Gheorgheni, județul Harghita, o borseta cu mai multe cartuse pentru arme de vanatoare. Borseta a fost gasita de o femeie care a dus-o la poliție.

- Un vecin a acuzat-o pe Anișoara ca l-ar fi ucis pe profesor, impreuna cu fiul cel mare și ca l-ar fi ingropat in curtea casei parasite. Fosta soție a lui Marian Claudiu Balan spune ca s-au facut cercetari acolo și ca este exclusa aceasta varianta.