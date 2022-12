Proiecte la vot: O nouă ședință la Consiliul Județean Maramureș Consilierii județeni se intrunesc miercuri, 14 decembrie, intr-o sedinta extraordinara care va avea pe ordinea de zi urmatoarele proiecte de hotarare: 1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Judetului Maramureș pe anul 2022 ; 2. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume din fondul de rezerva bugetara la dispoziția Consiliului Județean Maramureș, prevazut in bugetul Județului Maramureș pe anul 2022 ; 3. Proiect de hotarare privind repartizarea sumelor din fondul la dispozitia consiliului judetean pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, pentru sustinerea programelor… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

