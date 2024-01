Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii si transportatorii din tara sunt așteptați miercuri, 10 ianuarie, in București, unde vor ajunge cu utilajele agricole, a relatat Antena 3. Protestul nu a fost asumat oficial, iar reprezentanții Jandarmeriei au declarat pentru Libertatea ca „suntem pregatiți sa gestionam orice eveniment public”.Fermierii…

- Intr-un efort de a-și face auzite nemulțumirile și de a atrage atenția asupra dificultaților cu care se confrunta, fermierii din intreaga țara vor ieși astazi in strada cu utilaje agricole, transformand orașele in scene de protest. Sub deviza „Fermierii romani in sapa de lemn”, aceștia aduc in atenție…

- Aproape 1.500 de fermieri din Republica Moldova vor primi motorina trimisa de Romania ca ajutor umanitar pentru sprijinirea agricultorilor afectati de seceta din 2022, transmite Radio Chisinau, care citeaza Ministerul moldovean al Agriculturii. Fermierii care vor beneficia de ajutor detin o suprafata…

- Fermierii romani și asociațiile agricole pot obține fonduri nerambursabile pentru inființarea sistemelor de irigații printr-o noua linie de finanțare, care se deschide luna aceasta, informeaza Rador Radio Romania.Cei interesați pot depune proiectele online, pe site-ul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor…

- 28 noiembrie la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a avut loc o ședința pentru a analiza Regulamentul instituirii Comisiei privind constatarea incapacitații de plata a fermierilor. Documentul a fost supus consultarilor cu participarea diferitor parți interesate: fermieri, reprezentanți…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, anunța lansarea sesiunii de primire a solicitarilor de finanțare pentru sprijinirea investițiilor in noi capacitați de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsumul…

- APIA Dambovița continua plațile in avans catre fermieri. La nivel de județ, s-au regasit in primul eșantion 8.626 de agricultori, fiind in lucru documentele pentru inca 2.000, din totalul de aproximativ 24.000 care au depus cereri unice anul acesta. „La extragerea acestor eșantioane s-a avut in vedere…

- Fermierii din județul Giurgiu se vor bucura de doua centre de colectare legume și fructe, dupa o investiție totala de 8 milioane de euro. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, și președintele PSD Giurgiu, deputatul Marian Mina, au dezvaluit ca in localitațile Comana și Varaști, din județul Giurgiu,…