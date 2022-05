Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul și Banca Naționala au renunțat sa mai menționeze o data anume ca obiectiv de aderare a Romaniei la Zona Euro, susținand acum ca iși „axeaza eforurile” pe revenirea socio-economica dupa pandemia COVID-19, dar și pe reducerea efectelor negative ale razboiului declanșat de Rusia in Ucraina. In…

- Romania inca este acționar la Banca Internaționala de Investiții (BII) și Banca Internaționala de Cooperare Economica (BICE), la 68 de zile de la invazia Rusiei in Ucraina. Intr-un interviu acordat HotNews.ro, secretarul de stat din Ministerul Finanțelor, Mihai Precup, a spus ca este un proces de durata…

- Masurile de compensare și plafonare la gaze și electricitate vor fi prelungite cu inca 1 an, insa Florin Cițu susține in continuare ca legea offshore sa fie adoptata și pusa cat mai repede in aplicare. Cel mai dificil pentru intreaga Europa care este dependenta in proporție de 40% de gazul rusesc este…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului Romaniei, Dan Carbunaru, a anuntat sambata faptul ca Romania va iesi din banca internationala in care este partenera cu Rusia si cu alte cateva tari.

- Romania a luat decizia de a-și inchide spațiul aerian pentru avioanele rusești. Decizia a fost luata azi, in cadrul unei ședințe task-force in care a fost analizata situația generata de razboiul din Ucraina. Dan Carbunaru, purtatorul de cuvant al Guvernului, a anunțat ca Romania a inceput procedurile…

