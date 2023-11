Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, a venit cu un mesaj dupa protestul de astazi a transportatorilor. „Pe langa multe minciuni și acuzații aiurea nu am auzit nimic despre modul in care ei vor sa schimbe situația spre bine din transportul rutier de pasageri. Au o singura…

- Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, se afla la Barcelona, Spania, unde a prezentat Aeroportul Internațional Chișinau (AIC) la Global Airport Development, cel mai important eveniment anual pentru industria aeroportuara din lume. "Continuam acțiunile de atragere a unui partener…

- Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, impreuna cu Ambasadorul Kazahstanului in Moldova, Almat Aidarbekov, au fost sa vada cum decurg lucrarile de reabilitare a tronsonului de cale ferata Beneder- Caușeni - Basarabeasca - Etulia - Giurgiulești. "M-am oprit la stația Cainari…

- Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, a prezentat astazi, Codul Urbanismului și Construcțiilor in cadrul unei conferințe de presa. Noul Cod vine sa soluționeze mai multe probleme esențiale ce țin de legislația in domeniu și va reglementa toate ariile conexe ale acestuia -…

- Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, a fost intrebat, daca in cadrul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) s-a discutat despre demisia șefului Poliției de Frontiera, Rosian Vasiloi, dupa atacul de la Aeroport. „Nu am fost implicat in asemenea discuții. Probabil, discuțiile…

- Dorin Recean este un prim-ministru foarte bun și iși va continua activitatea in calitate de șef al Executivului. O spune ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu. Declarațiile au loc dupa ce in spațiul public mai mulți politicieni au lansat ipoteza demisiei premierului Recean…

- Zborurile de la Chișinau spre capitala Romaniei, București, ar putea deveni mai accesibile. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, susține ca va analiza in timpul apropiat, impreuna cu autoritațile romane, posibilitațile de reducere a prețurilor la bilete, pe care le-a catalogat…

- Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, a anunțat ca Inspectoratul Național de Supraveghere Tehnica va efectua verificari la stațiile de alimentare cu combustibil din Republica Moldova, in urma exploziilor tragice de la Crevedia, Romania, care au provocat decesul a 5 persoane…