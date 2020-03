Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul de 25 de ani, din Prigoria, Gorj, vindecat de coronavirus, este programat pentru externare marți de la Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș“ din București. Barbatul, depistat pozitiv cu noul coronavirus, a stat internat mai multe zile la clinica Institutului. Daca primul test a fost pozitiv,…

- Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu a achiziționat, in ultimele zile, 25.000 de maști de protecție. Unitatea medicala avea in stocuri aproximativ 10.000 de maști de protecție. Simona Coleașa, directorul medical al Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu, a declarat ca maștile sunt folosite…

- Italianul cu coronavirus a venit in Gorj impreuna cu fiul de 10 ani și a fost prezent inclusiv la Targu Jiu. Cetațeanul italian de 71 de ani, infectat cu coronavirus, care a vizitat județul Gorj in perioada 18 – 22 februarie, a mers in mai multe localitați și a intrat in contact cu mai multe persoane.…

- Președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, le aduce critici dure unora dintre angajații Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu. Este vorba de medici in special, care nu ar folosi instrumentarul medical nou-cumparat pentru unitatea spitaliceasca. Cosmin Popescu iși declara nemulțumirea…

- Bugetul Consiliului Județean Gorj pe anul 2020 a fost pus in dezbatere publica. Deși instituția a primit un buget insuficient, președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, și-a propus ca, incepand cu a doua jumatate a acestui an, sa reabiliteze trei secții din cadrul Spitalului Județean de…

- Biroul de internari de la Unitatea de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Judetean, a fost supraaglomerat ieri de dimineata. Zeci de oameni cu diferite probleme de sanatate au stat la coada minute bune pentru a-si face fisa de internare. Conducerea...

- Autoritațile județene au facut bilanțul la final de an. Președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, a declarat ca s-a reușit constituirea unui Buget de Venituri și Cheltuieli care a asigurat partea de funcționare a instituției fara probleme. Este vorba inclusv de salariile angajaților și…

- Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu va fi condus de un nou manager incepand de anul viitor. La finalul lunii ianuarie, va avea loc un concurs pentru selectarea noului director. Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu va declanșa toate procedurile legale pentru organizarea unui concurs in vederea…