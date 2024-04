Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu a scos la concurs un post de muncitor calificat I – electrician. Acesta va fi incadrat la Formatia de Intretinere și Reparatii Cladiri și Instalatii. Nivelul de studii minim este școala general. Se cere și diploma de calificare in meseria de electrician. De asemenea, este obligatorie vechimea de 9 ani in meseria de electrician. Dosarele de concurs se depun pana in data de 19 aprilie. Proba scrisa a concursului va avea loc pe 8 mai, iar interviul va avea loc pe 13 mai. In data de 16 mai vor fi afișate rezultatele finale. Citește și: Extinderea Carierei…