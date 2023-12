Stiri pe aceeasi tema

Imaginile sunt filmate pe lotul 1 al sectorului Bacau – Pașcani, in zona localitații Filipești. Sursa video

In ultima actualizare de pe șantierul autostrazii A7, care leaga Bacaul de Pașcani, imagini spectaculoase surprinse in zona localitații Filipești dezvaluie intensitatea lucrarilor desfașurate de constructorul dedicat acestui proiect de infrastructura de anvergura. Terasamente și umpluturi de pamant…

Dupa cinci luni de la depunerea ofertelor pentru proiectarea Autostrazii A13 Brașov-Bacau, Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) se confrunta cu dificultați in a desemna proiectantul, in ciuda asigurarilor anterioare ca semnarea contractului va avea loc pana in octombrie…

Pasionații de infrastructura au dat publicitații o filmare aeriana de pe pe lotul 4 al Autostrazii A7 Moldova, Buzau-Focșani, unde lucrarile sunt realizate de firmele lui Dorinel Umbrarescu. Lotul 4, Mandrești-Munteni – Focșani Nord, al autostrazii A7, tronsonul Buzau-Focșani, are o lungime de 10,9…

AUTOSTRADA A7, Ploiești – Buzau. Imagini de pe lotul 2, cu Nodul rutier Mizil-DJ103R, Stadiul lucrarilor la 03.11.2023. Video: Raducu P Drum

Imagini de pe șantierul Autostrazii A7, secțiunea Buzau – Focsani. Sunt filmate cu drona nodul rutier Ramnicu Sarat și podul peste Ramnic Sursa video: Raducu P Drum

Proiectul construcției Autostrazii A7, care va lega orașele Focșani și Bacau, continua intr-un ritm alert, conform ultimelor imagini surprinse din drona. Aceasta autostrada vitala, cu o lungime totala de aproape 96 de kilometri, este programata sa fie finalizata pana in 2025, iar eforturile pentru atingerea…

Premierul Marcel Ciolacu și ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, vizita pe șantierul autostrazii A7! Cum decurg lucrarile la Autostrada Moldovei