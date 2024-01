Stiri pe aceeasi tema

- Roberto Mancini (59 de ani), selecționerul Arabiei Saudite, a ramas șocat cand a aflat ca portarul Nawaf Al Aqidi și jucatorii Salman Al Faraj și Sultan Al-Ghanam nu vor participa la Cupa Asiei daca nu vor fi folosiți ca titulari: „Nu mi s-a intamplat niciodata așa ceva in cariera. I-am dat afara din…

- Se stie programul zilei de sambata, de la Cupa Asiei. Toate cele trei partide se vor vedea live, in AntenaPLAY, incepand cu ora 13:30. In meciul de debut de la Cupa Asiei, Qatar, tara gazda, s-a impus categoric, cu scorul de 3-0, in fata celor din Liban. Vezi AICI meciurile din Cupa Asiei! Programul…

- Programul zilei de duminica de la Turneul Campioanelor la tenis de masa 2023 aduce in prim-plan semifinalele competiției, dar și marea finala, care este programata tot in aceasta zi. Turneul Campioanelor la tenis de masa 2023 are loc la Nagoya, in Japonia. Competiția se va incheia odata cu ziua de duminica,…

- S-a aflat care este programul zilei de sambata de la Campionatele Europene de inot in bazin scurt 2023. Competitia poate fi urmarita in direct in AntenaPLAY! David Popovici va lupta pentru medalia de aur in proba de 200 de metri liber si va intra in calificari la 100 de metri liber. Finala lui David…

- Selecționerul Florentin Pera s-a declarat mulțumit de jocul prestat de naționala Romaniei la debutul „tricolorelor” la Campionatul Mondial din Danemarca. Naționala a trecut fara probleme de Chile, 44-19, și privește cu optimism urmatoarele partide din grupa. Pentru naționala noastra, urmeaza Romania…

- Israel – Romania scor 1-2, in preliminariile EURO 2024. Nationala de fotbal a Romaniei a caștigat, sambata seara, meciul decisiv cu Israel pentru calificarea la Campionatul European din 2024. Tricolorii aveau nevoie de un egal pentru a se califica in grupele EURO 2024. Dupa acest rezultat, naționala…

- Calificari Euro 2024: Danemarca s-a calificat la turneul final dupa 2-1 cu SloveniaEchipa nationala a Danemarcei a invins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-1, echipa nationala a Sloveniei si s-a calificat pentru turneul final al Euro 2024, informeaza Agerpres. Pe Parken Stadion, la Copenhaga,…

- Președintele FIFA, Gianni Infantino, a confirmat ca turneul final al Campionatului Mondial de Fotbal din 2034 va avea loc in Arabia Saudita, pentru prima data in istorie. Cupa Mondiala se va intoarce in Orientul Mijlociu, la 12 ani dupa ce turneul s-a desfașurat in Qatar. Anunțul a fost facut de președintele…