Stiri pe aceeasi tema

- Dupa criza gunoaielor de la finele lui 2018/inceputul anului 2019, timișorenii au crezut ca vor scapa de mizeria de pe strazi. In ultimele saptamani, insa, tot mai mulți locuitori ai Timișoarei se declara nemulțumiți de modul in care se face curațenie stradala. Am verificat și noi și ce am descoperit…

- Societatea de salubritate contractata de primarie continua și in aceasta saptamana programul de spalare a strazilor. Se intervine atat in sudul, cat și in nordul orașului, iar șoferii sunt rugați sa mute mașinile.

- Zona de Nord Luni 27.07.2020 Str. Pantelimon Halippa (interval orar 08.00 – 09.30) Str. Martir Ovidiu Munteanu (interval orar 09.30 – 11.30) The post Program saptamanal de curațenie stradala, 27 iulie- 1 august 2020. Afla daca echipele vin și pe strada ta appeared first on Renasterea banateana .

- Programul prin care sarbatorim ,,Ziua Timișoarei” in acest an include și Festivalul Național de Creație și Interpretare ,,Bega Music Festival”, ce se va desfașura... The post Finalistii ,,Bega Music Festival”, de la Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Programul prin care sarbatorim ,,Ziua Timișoarei” in acest an include și Festivalul Național de Creație și Interpretare ,,Bega Music Festival”, ce se va desfașura... The post Festivalul – Concurs ,,Bega Music Festival”, de la Timisoara, și-a stabilit finaliștii appeared first on Renasterea banateana…

- Timișoara abia a reușit sa intre in top 10, dar este peste Constanța și București, orașe care nu au reușit sa prinda un loc in varful clasamentului. The post Cel mai bun oraș din Romania este Oradea! Timișoara se afla abia pe locul 10 appeared first on Renasterea banateana .

- Este un proiect extrem de important, realizat de CJ Timiș și Ministerul Sanatații, ce beneficiaza de o finanțare de 50 de milioane de euro... The post Spitalul ridicat de CJT, Ministerul Sanatații și Banca Mondiala, in Timisoara, tot mai aproape de realitate appeared first on Renasterea banateana .

- Mirel Dragoste este unul dintre jucatorii care vor evolua in alb-violet si in stagiunea baschetbalistica 2020-2021. In perioada in care a fost declarata starea de urgenta, septarul echipei Baschet SCM Timisoara... The post Dragoste: „Ne puteam clasa mult mai sus” appeared first on Renasterea banateana…