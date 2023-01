Stiri pe aceeasi tema

- Programul Noua Casa continua si in 2023 si va avea un plafon de garantii de 1,5 miliarde de lei. „Pentru al cincisprezecelea an consecutiv, Ministerul Finanțelor faciliteaza achiziția unei locuințe, alocand un plafon considerabil pentru garantarea creditelor imobiliare in cadrul acestui Program, respectiv…

- ”Ministerul Finantelor a aprobat in acest an un ajutor de stat in valoare de 2,8 miliarde de lei pentru 65 de proiecte de investitii. Valoarea totala a proiectelor este de aproximativ 8 miliarde de lei si vor genera peste 9.500 de noi locuri de munca. Finantarea cu ajutor de stat a fost acordata prin…

- Disponibilitatea finanțarii este principalul motor al pieței rezidențiale. Sub impactul inflației ridicate, creditarea bancara se reașeaza, iar accesul la finanțare se restrange, potrivit JLL.