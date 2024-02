Stiri pe aceeasi tema

- Comuna Coltau a lansat procedura publica de achiziție a unui sistem de monitorizare și siguranța a spațiului public. Practic, se dorește achiziția a 80 de camere video de supraveghere, care sa fie instalate in diverse puncte din comuna. ”Obiectul procedurii consta in achiziția unui Sistem de monitorizare…

- Noua Casa 2024. Guvernul a aprobat condițiile in care va continua programul de finanțare in acest an. Valoarea creditelor Guvernul a adoptat miercuri continuarea programului „Noua Casa” in 2024, cu un plafon total de garanții de 1 miliard de lei. Noua Casa 2024 se acorda in lei, pentru achiziția unei…

- Daca nu se marește valoarea punctului pentru serviciile medicale in cazul medicilor de familie și al celor din ambulatoriul de specialitate, veniturile acestora scad cu 40-50%. Președintele Asociației Profesionale a Medicilor de Ambulator , dr. Cosmin Alexandrescu, avertizeaza ca toate modificarile…

- Contractul pentru cea mai mare achizitie de trenuri electrice, o investitie de peste 3,2 miliarde de lei, poate fi semnat, a anunțat secretarul de stat din Ministerul Transporturiilor Irinel Ionel Scriosteanu. ”Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a respins contestatia formulata de Alstom…

- Ministrul Agriculturii Florin Barbu spune ca nu a fost acordata nicio licența pentru importul de materii prime din Ucraina, din septembrie și pana in prezent. Romania a exportat, in acest an, zece milioane de tone de grau, adica mai mult decat a tranzitat Ucraina prin țara noastra, a declarat ministrul…

- In podcastul „Dialogurile Puterii”, avocatul Augustin Draghiceanu a atras atenția asupra impactului semnificativ al creșterii TVA-ului in sectorul imobiliar, intrucat masurile fiscale recent anunțate au consecințe semnificative asupra cumparatorilor de locuințe. „Taxele erau de 5% in anumite condiții,…

- In podcastul „Dialogurile Puterii”, avocatul Augustin Draghiceanu a atras atenția asupra impactului semnificativ al creșterii TVA-ului in sectorul imobiliar, intrucat masurile fiscale recent anunțate au consecințe semnificative asupra cumparatorilor de locuințe. „Taxele erau de 5% in anumite condiții,…

- Incepand de anul viitor, locuințele vor fi mai scumpe cu circa 5.000 de euro. Aceasta majorare a prețurilor este cauzata de creșterea TVA la vanzarea de locuințe. Din 2024, TVA-ul pentru proprietațile cu prețuri sub 600.000 de lei și o suprafața de pana la 120 de metri patrați va fi majorat de la 5%…