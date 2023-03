Programul după victoria din Andorra » Unde și-au stabilit „tricolorii” tabăra provizorie Romania a debutat cu o victorie in preliminariile pentru EURO 2024, 2-0 in deplasarea din Andorra. „Tricolorii” vor poposi o zi in Spania, apoi vor reveni la București pentru disputa cu Belarus. In celelalte dueluri ale grupei I s-au jucat: Belarus - Elveția 0-5 și Israel - Kosovo 1-1Urmatorul meci al tricolorilor e Romania - Belarus, pe 28 martie de la ora 21:45, live pe GSP.ro și televizat de Prima TV. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

