Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu efectuarea ultimelor vizite de lucru la doua dintre cele 11 unitati de invațamant implicate in proiectul ecologic “Școli salvatoare de rauri” The post PARTENERIATE ȘCOLI Doua noi școli din județul Satu Mare au incheiat parteneriate in cadrul proiectului “Școli salvatoare de rauri” first appeared…

- Conform tradiției, ziua de 15 Martie va fi marcata și in acest an in cea mai mare parte a județului Satu Mare. The post MULTICULTURALISM Ziua Maghiarilor de Pretutindeni va fi sarbatorita in peste 60 de localitați din județul Satu Mare first appeared on Informatia Zilei .

- Procesul de cadastru general este gratuit pentru cetațeni și face parte din Programul Național de Cadastru și Carte Funciara (PNCCF). The post PROGRAMUL NAȚIONAL DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARA Inregistrare gratuita a imobilelor in județul Satu Mare first appeared on Informatia Zilei .

- In perioada 1 – 8 martie, inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Satu Mare au realizat 93 de acțiuni de control in domeniul siguranței alimentare. The post CONTROALE ALIMENTARE Pesta porcina face din nou ravagii in județul Satu Mare first appeared on Informatia…

- Apaserv Satu Mare SA a anunțat ca urmeaza a se efectua lucrari de reparații la conducta de aducțiune Doba - Carei și, prin urmare, furnizarea apei potabile va fi intrerupta in mai multe localitați din județul Satu Mare, dar posibil și din municipiul Carei. The post REPARAȚII LA CONDUCTA Se va sista…

- In urma apariției in județ a patru focare de rabie dar și a situației create de identificarea cadavrelor de animale salbatice in zona Berveni și Tiream, .... The post SITUAȚIE INGRIJORATOARE Focarele de rabie se extind in județul Satu Mare first appeared on Informatia Zilei .

- In perioada 16 – 23 februarie, inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Satu Mare au realizat 91 de acțiuni de control in domeniul siguranței alimentare. The post SIGURANȚA ALIMENTARA Primul porc cu trichineloza in anul 2024, in județul Satu Mare, este din Atea…

- In ultima saptamana, medicii veterinari din cadrul D.S.V.S.A. Satu Mare - Serviciul Control Oficial Sanatate și Bunastare Animala au efectuat 76 de controale in exploatații profesionale și non profesionale din județul Satu Mare. The post JUDEȚUL SATU MARE Numarul cazurilor de turbare in acest an, in…