Program PRO TV de 1 decembrie. Emisiunile speciale pregătite de postul tv Program PRO TV de 1 decembrie. Emisiunile speciale pregatite de postul tv. PRO TV va avea de 1 decembrie un program special, inca de la primele ore ale dimineții. Mai exact, conform celor transmise de PRO TV pana acum, Știrile de la ora 6.00 incep cu o ediție speciala joi, 1 decembrie Program PRO TV de 1 decembrie. Emisiunile speciale pregatite de postul tv Echipa „Romania, te iubesc!“ va prezenta povești ale unor romani care au schimbat lumea din jurul lor și care sunt adevarate exemple. Ulterior, de la ora 11.00, Catalin Radu Tanase va transmite in direct Parada de Ziua Naționala a Romaniei.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

