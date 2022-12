Stiri pe aceeasi tema

- Cum va fi vremea, astazi, 27 noiembrie 2022, la Targoviște, maxima va fi de 6 grade Celsius, temperaturile vor fi, in general, in jurul normelor specifice The post Cum va fi vremea, astazi, 27 noiembrie 2022, la Targoviște, maxima va fi de 6 grade Celsius first appeared on Partener TV .

- Prognoza meteo pentru sambata, 26 noiembrie, la ora 7:00, in Targoviște, s-au inregistrat - 4 grade Celsius, o dimineața geroasa de noiembrie The post Prognoza meteo pentru sambata, 26 noiembrie, la ora 7:00, in Targoviște, s-au inregistrat – 4 grade Celsius first appeared on Partener TV .

- Vremea, 22 noiembrie, la Targoviște maxima de 11 grade Celsiu, in zona montana inalta, in special a Carpatilor Meridionali (in general la peste 1500 m) vor fi si precipitatii slabe sub forma de lapovita si ninsoare. In restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar pe alocuri va fi nebulozitate joasa,…

- VREMEA in ALBA, 21-27 noiembrie: doua zile mai calde, apoi se racește. Prognoza meteo pe zile, in localitați din județ Saptamana viitoare vor fi doua zile cu vreme relativ mai calda, apoi temperaturile scad din nou. Sunt anunțate și cateva ploi. Maximele vor urca pana la valori de 11-13 grade Celsius…

- Prognoza meteo pentru vineri, 18 noiembrie 2022, potrivit meteorologilor, in vestul, sud-vestul, centrul și nordul teritoriului nebulozitatea va fi persistenta, iar temporar se vor inregistra precipiații insemnate din punct de vedere cantitativ in cea de-a doua parte a zilei. Cantitațile de apa vor…

- Maramureșenii trebuie sa se pregateasca de venirea iernii. Deocamdata ninsori sunt așteptate in pasurile montane, insa in restul teritoriului temperaturile vor fi aproape de 0 grade C, ceea ce inseamna ingheț și implicit probeme la condus pe drumurile publice. Potrivit ANM, valorile termice diurne vor…

- Prognoza meteo pentru sambata, 12 noiembrie 2022, Targoviște - 13 grade Celsius The post Prognoza meteo pentru sambata, 12 noiembrie 2022, Targoviște – 13 grade Celsius first appeared on Partener TV .

- Cea mai scazuta temperatura din aceasta toamna s-a inregistrat de dimineata la Intorsura Buzaului, minus 6,4 grade Celsius. Frig a fost și la Toplița ori Joseni, unde mercurul a coborat pana la minus 5 grade.