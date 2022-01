Prognoza meteo pentru București - Urmează zile cu vreme neobișnuită pentru această perioadă Vremea in Bucuresti va fi mai calda decat in mod obisnuit in urmatoarele zile, temperatura maxima situandu-se in jurul valorii de 12 grade Celsius, potrivit prognozei speciale emise pentru intervalul 2 ianuarie, ora 23:00 - 4 ianuarie, ora 10:00. "Valorile termice vor fi in continuare mult mai ridicate fata de cele normale pentru inceputul lunii ianuarie. Temperatura minima va fi de 3 - 5 grade, iar cea maxima se va situa in jurul valorii de 12 grade. Cerul va fi temporar noros, iar la noapte si maine dimineata se va semnala ceata", arata prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).



