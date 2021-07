Prognoza meteo de week-end: Cod galben de ploi, vijelii și grindină 15 județe se afla in acest week-end sub avertizare Cod galben de ploi, vijelii și grindina. Disconfortul termic se menține accentuat, iar la inceputul saptamanii viitoare se va extinde. Meteorologii au emis o noua avertizare cod galben. Sambata intre orele 12.00 – 22.00, in zona Carpaților Occidentali, sudul Banatului și sud-vestul Transilvaniei, precum și local in Carpații Meridionali și in nordul Carpaților Orientali vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata. Vor fi ploi torențiale, descarcari electrice, vijelii și pe alocuri grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grindina și vijelii in 15 județe avertizeaza meteorologii care au și emis un cod galben in acest sens. Este vizata zona Carpaților Occidentali, sudul Banatului și sud-vestul Transilvaniei, precum și local in Carpații Meridionali și in nordul Carpaților Orientali. Avertizarea intra in vigoare astazi…

- Meteorologii au emis, sambata dimineața, un cod galben de ploi torentiale, vijelii si descarcari electrice, care intra in vigoare de la ora 12.00 și care va fi valabil pana in aceasta seara la ora 22.00. In total 15 judete se vor afla, sambata, sub avertizare Cod galben de ploi, vijelii si grindina.…

- 15 județe, printre care și Alba, se vor afla astazi, 10 iulie 2021, sub avertizare Cod galben de ploi, vijelii și grindina. In rest, disconfortul termic se menține accentuat, iar la inceputul saptamanii viitoare se extinde. Meteorologii au emis o noua avertizare Cod galben. Sambata intre orele 12.00…

- Meteo 24 iunie. Cod rosu de canicula Potrivit ANM, Codul rosu este valabil joi si vineri in judetele Caras-Severin, Timis, Arad, Bihor, Satu Mare, Salaj si Maramures. In aceste zone se vor inregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale perioadei. Acestea vor fi cuprinse…

- Ploile nu se opresc nici in zilele urmatoare. Administrația Naționala de Meteorologie tocmai a emis doua avertizari cod galben si portocaliu de vreme rea, valabile pana vineri seara, in mai bine de jumatate de tara. Coduri galben și portocaliu de ploi torențiale, grindina si vijelii in mai bine de jumatate…

- Pana vineri, la ora 12:00, se vor inregistra viituri rapide, cresteri de debite si de niveluri, cu posibile depasiri ale Cotelor de aparare, pe raurile din bazinele hidrografice: Crasna - bazin aval S.H. Supuru de Jos (judetele: Salaj si Satu Mare) si Somes - afluentii mici aferenti sectorului aval…

- Judetul Ilfov inregistreaza in continuare cea mai mare rata de infectare din tara, 6,64 de persoane la mia de locuitori, dar este in scadere fața de ziua de ieri, 14 aprilie. (6,78). In schimb, Bucureștiul a raportat cele mai multe cazuri noi, peste 800, insa și aici, rata incidenței este mai mica fața…

- Tendinta de scadere a cazurilor noi de COVID continua Foto: Arhiva. Reporter: Mihaela Dragomir: Situatia ramâne critica astazi la terapie intensiva, unde sunt internati 1.521 de pacient infectati cu SARS-CoV-2. În schimb, tendinta de scadere a cazurilor noi a continuat, fiind…