- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis o noua prognoza pentru perioada urmatoare. Meteorologii vin cu un avertisment. Vremea urmeaza sa se schimbe brusc din aceasta noapte. Intreg teritoriul este lovit de furtuni și grindina chiar la un pas de sezonul cel mai cald. De asemenea,…

- Cum va fi VREMEA in weekend: Meteorologii anunța vreme cu mult soare, dar și șanse de averse in anumite zone ale țarii Cum va fi VREMEA in weekend: Meteorologii anunța vreme cu mult soare, dar și șanse de averse in anumite zone ale țarii In weekend-ul 21 – 22 mai, meteorologii anunța vreme cu mult soare…

- Meteorologii au anunțat ca in partea a doua a lunii mai va fi cald, iar temperaturile vor trece peste mediile normale ale perioadei. Pana atunci, valorile termice vor fi mai coborate și este posibil sa ploua in toata țara. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, in saptamana 25 aprilie– 02…

- Vremea de Paste va fi deosebit de calda si predominant frumoasa in cea mai mare parte a tarii, dar vor exista si episoade de instabilitatea atmosferica in anumite zone, potrivit meteorologului de serviciu in cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Oana Catrina.

- Meteorologii anunta intensificari ale vantului in estul, sud-estul si sud-vestul tarii, pana luni seara. Ulterior, vremea va fi deosebit de rece in toata tara. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a actualizat atentionarea Cod galben privind intensificari ale vantului, aceasta fiind valabila…

- Meteorologii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis, luni, prognoza pe regiuni, pentru perioada 4 – 17 aprilie. Astfel, dupa perioade de frig, saptamana aceasta, vremea se incalzește, dar pentru perioade scurte. Banat La inceputul intervalului vremea va fi deosebit de rece,…

- Meteorologii din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie au emis prognoza meteo valabila pentru urmatoarele doua saptamani in Dobrogea.Valorile termice vor fi in scadere pana in jurul datei de 11 martie, cand media maximelor va atinge 1 grad, iar a minimelor 6 grade.In zilele urmatoare vremea…

- Meteorologii anunța ca va fi deosebit de frig in urmatoarele zile și ca este posibil sa ninga in toate regiunile țarii. Vremea se va incalzi incepand de saptamana viitoare, susține Administrația Naționala de Meteorologie. In Banat, pana spre sfarșitul primei saptamani vremea se va raci și va deveni…