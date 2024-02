Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 15 ianuarie 2024, vremea aduce temperaturi ceva mai ridicate decat valorile specifice pentru aceasta perioada din an. Descopera ce anunța meteorologii și la ce temperaturi ar trebui sa ne așteptam.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, intervalul 8-21 ianuarie. Conform specialiștilor ANM, transportul unei mase de aer polar spre Romania va face ca vremea sa devina deosebit de rece in majoritatea zonelor pe tot parcursul acestei saptamani.…

- Miercuri, 20 decembrie 2023, vremea va aduce temperaturi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta perioada din an. Descopera ce anunța meteorologii și la ce temperaturi ar trebui sa ne așteptam.

- Joi, 14 decembrie 2023, vremea va prezenta temperaturi mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada din an. Descopera ce anunța meteorologii și la ce temperaturi ar trebui sa ne așteptam.

- Duminica, 10 decembrie 2023, vremea va prezenta temperaturi mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada din an. Descopera ce anunța meteorologii și la ce temperaturi ar trebui sa ne așteptam.

- Sambata, 9 decembrie 2023, vremea va prezenta temperaturi apropiate fața de cele normale pentru aceasta perioada din an. Descopera ce anunța meteorologii și la ce temperaturi ar trebui sa ne așteptam.

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis prognoza meteo actualizata pana la final de noiembrie. Afla, din randurile de mai jos, cum va fi vremea in Romania, in urmatoarele doua saptamani. Prognoza meteo actualizata Dupa primul episod de frig din aceasta toamna, specialiștii…

- Incepand de marți, 7 noiembrie 2023, vremea in Romania se racește. O masa de aer rece se va face simțita in mai multe teritorii din țara, atragand dupa sine precipitații ce in unele zone vor lua forma ninsorilor. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo. Se racește vremea…