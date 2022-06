Stiri pe aceeasi tema

- SAMBATA, 11 iunie 11:00 Foaier TTB, Intalnirile Babel (actori, presa, invitați; deschise publicului) 14:00 Sala Studio a TTB, Workshop de body percussion & beat-boxing, Jordi L. Vidal Company, Belgia; 3h 17:00 și 19:30 Cinematograf Independența, The Third Reich, regia: Romeo Post-ul BABEL F.A.S.T. –…

- De 1 Iunie, ofera-le celor mici o zi de neuitat la Dambovița Mall unde-i vom rasfața in mod gratuit cu vata de zahar, popcorn și inghețata, dar și cu activitați Post-ul Dambovița Mall a pregatit o zi intreaga dedicata copiilor! Vezi programul de 1 iunie! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Spre finalul lunii noiembrie 2021, Ferrari a publicat primele imagini și informații despre Daytona SP3. Cel mai nou membru al familiei de modele speciale Icona va fi replicat in doar 599 de exemplare și vine echipat cu un motor V12 care dezvolta 840 de cai putere. Mașina reala costa cel puțin 2 milioane…

- Edward Sanda este unul dintre artiștii cunoscuți in Romania, care a ajuns de cateva ori bune in trending, insa cu toate astea, a fost și refuzat. Din dorința de a avea o piesa cu Connect-R, i-a trimis mai multe piese, insa se pare ca acesta nu a fost de acord cu niciuna. Iata care a fost motivul pentru…

- Kaufland Romania iși continua campaniile sociale la nivel național. Impreuna cu 16 școli din 8 județe, retailerul demareaza o noua campanie, denumita „Deschidem școala”. Beneficiarii acestui proiect inedit vor fi elevii claselor gimnaziale din cele 16 școli incluse in program. Campania este deja la…

- Cum arata colecția H&M in colaborare cu fashion icon-ul Iris Apfel Dupa ce anii trecuți au fost lansate colecții speciale in colaborare cu Giambattista Valli, Kenzo, Balmain si Moschino, anul acesta H&M pregatește o colaborare cu Iris Apfel. Colecția va fi disponibila in serie limitata in magazinele…

- Doua dintre echipele de la Dancing on Ice - Vis in doi, 2 aprilie 2022 trebuie sa se dueleze, dupa ce au reușit sa stranga cele mai puține voturi din partea publicului și cele mai mici note de la juriu. Iata ce echipe au ajuns la aceasta proba:

- Raniti din razboi, dar si copii de la centrele de plasament din orasele asediate ale Ucrainei ajung la Cernauti, in vestul Ucrainei, zona ferita, pana acum, de bombardamentele Rusiei. Tot la Cernauti sosesc si tone de provizii, multe dintre ele donate de Romania. Orasul Cernauti a primit, in ultima…