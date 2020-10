Profitul Samsung decolează, propulsat de vânzările de smartphone-uri și de problemele lui Huawei Samsung anticipeaza un profit în ascensiune cu 60% în trimestrul trecut, indicând ca și-ar putea relua în curând poziția de cel mai mare vânzator de telefoane inteligente pe plan mondial pe de la asediatul rival chinez Huawei.



Conglomeratul sud-coreean a anunțat joi ca se așteapta la un profit operațional de aproximativ 10,6 miliarde de dolari pentru trimestrul iulie-septembrie, în creștere cu 58% fața de acum un an. Estimarea depașește și creșterea cu 26% anticipata de analiștii furnizorului de date Refinitiv.



Samsung estimeaza ca vânzarile… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul Alibaba, Jack Ma, a fost detronat din poziția de cel mai bogat om din China, noul cel mai înstarit chinez facându-și banii într-un mod mai puțin așteptat, relateaza BBC.Noul cel mai bogat chinez este un magnat al apei îmbuteliate, Zhong Shanshan fondând…

- Datele raportate de companie au depasit asteptarile analistilor, chiar si in cazul unor categorii cu crestere lenta, precum iPad-uri si computere Mac, iar actiunile Apple au urcat cu pana la 6% dupa inchiderea tranzactiilor bursiere de joi. Rezultatele aferente trimestrului al treilea fiscal, care au…

- Vanzarile și profitul McDonald’s au scazut masiv in trimestrul al doilea, in urma inchiderii restaurantelor din cauza pandemiei McDonald’s a raportat o scadere pe scara larga a vanzarilor globale in termeni comparabili si ratarea asteptarilor referitoare la profit in trimestrul al doilea,…

- Twitter a raportat joi cea mai mare crestere anuala a numarului de utilizatori zilnici din istoria sa, de 34%, la 186 de milioane, depasind estimarile analistilor, informatie care a determinat cresterea pretului actiunilor companiei cu 4%., transmite Reuters. Cresterea se refera la numarul…

- Twitter anunța o creștere record a numarului de utilizatori zilnici. Acțiunile companiei urca cu 4% Actiunile Twitter Inc au urcat joi cu 4% la Bursa din New York, dupa ce reteaua sociala a anuntat cea mai mare crestere anuala a numarului de utilizatori zilnici care pot vedea reclame și genera bani…

- Cresterea se refera la numarul mediu al utilizatorii activi zilnic care genereaza venituri (monetizable daily active users -mDAU). Cresterea a fost determinata in primul rand de factori externi, precum masurile de distantare sociala impuse de autoritati si discutiile intense legate de pandemia de Covid-19.…

- Elon Musk devine al saptelea cel mai bogat om din lume, depasindu-l pe legendarul Warren Buffett. Tesla, cel mai valoros producator auto dupa capitalizarea bursiera Elon Musk, directorul general al producatorului de automobile electrice Tesla, a devenit al saptelea cel mai bogat om din lume, cu o avere…

- Averea lui Musk a crescut vineri cu 6,07 miliarde de dolari, in urma unui avans de 10,8% al actiunilor Tesla. Averea neta a lui Warren Buffett a scazut la inceputul acestei saptamani, cand acesta a donat in scop caritabil actiuni Berkshire Hathaway in valoare de 2,9 miliarde de dolari. Actiunile Tesla…