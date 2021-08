Profitul net al Grupului Banca Transilvania a crecut cu peste 47% în primul semestru, la 1,015 miliarde lei In acelasi timp, veniturile operationale ale grupului financiar s-au majorat cu 15%, la 2,41 miliarde lei. De asemenea, la nivel individual, Banca Transilvania a raportat un profit net de 901,03 milioane lei, mai mare cu peste 48% fata de aceeasi perioada din 2020, de 607,4 milioane lei. Veniturile operationale ale bancii au crescut cu aproape 17%, la 2,169 miliarde lei. Activele Grupului Financiar Banca Transilvania au ajuns la 115,33 miliarde lei la sfarsitul primelor sase luni din acest an, in crestere cu 7,3% fata de finalul anului trecut (107,49 miliarde lei). Activele bancii inregistreaza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

