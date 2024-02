Profitul Maib a crescut cu 10% în 2023 susținut de creșterea portofoliului de credite retail 15 Februarie 2024. Maib , cea mai mare banca din Moldova, raporteaza performanțe solide in 2023, realizand creștere pe fondul unui mediu economic și geopolitic provocator. Profitul net in 2023 a atins 1,25 miliarde MDL, echivalentul a 63,6 milioane EUR (cursul de schimb mediu 2023: 19,6431 MDL/EUR), realizand o creștere de 10% fața de anul precedent. Activele totale au ajuns la 52,3 miliarde MDL, echivalentul a 2,7 miliarde EUR, in creștere cu 21% fața de anul precedent. Creditul cu amanuntul a cunoscut o revenire, in special in a doua jumatate a anului, portofoliul de credite cu amanuntul ajungand… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

