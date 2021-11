Stiri pe aceeasi tema

- Surse: PNL merge in Parlament cu un guvern minoritar cu UDMR. Lista ministrilor propusi de Nicolae Ciuca Premierul desemnat Nicolae Ciuca si membrii conducerii PNL au avut la Vila Lac, o intalnire cu presedintele Klaus Iohannis, pentru concluziile negocierilor formarii Guvernului. Nicolae Ciuca…

- Miniștrii desemnați sa faca parte din Cabinetul Cioloș vor fi audiați, marți, incepand cu ora 10.00, in comisiile parlamentare de specialitate. Primii care vor intra in „focul” intrebarilor vor fi cei de la Sport și Cultura. Candidații au, in general, o ora la dispoziție pentru a-și prezenta programul.…

- A treia extragere la Loteria de vaccinare va avea loc maine, 17 octombrie, la care participa persoanele vaccinate care s-au inscris pana vineri la ora 12.00, potrivit Hotnews. La celelalte doua extrageri, numerele caștigatoare au fost: saptamana 1 – numar caștigator 100.000 lei: 083577 / numere caștigatoare…

- Suceava va fi judet pilot pentru implementarea unui proiect national in turism al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului privind implementarea sistemului ‘Calitatea Ospitalitatii Romanesti'(COR), a anuntat vicepresedintele Consiliului Judetean (CJ), Niculai Barba. Potrivit lui Barba,…

- Duminica, 3 octombrie, are loc prima extragere in cadrul Loteriei de Vaccinare. Participanții s-au putut inscrie de joi, incepand cu ora 12:00, pana vineri la ora 12:00. Cei care au facut-o dupa aceasta ora, au intrat in extragerea de saptamana viitoare: 10 octombrie. Cei care vor sa vada daca au caștigat…

- ”Astazi am avut o intalnire de lucru, la ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, cu reprezentantii General Dynamics pentru a discuta despre etapa a II-a a contractului de achizitie de catre MAPN a transportoarelor Piranha, precum si despre asocierea dintre ROMARM si GD, cu privire la…

- Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc si Organizatia Patronala Mamaia Constanta au anuntat, sambata, ca au depus la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie o plangere penala impotriva ministrului Claudiu Nasui si a altor functionari din Ministerul Economiei, Antreprenoriatului…

- Premierul Florin Citu a numit un nou secretar de stat la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului. Este vorba despre liberalul Terente Ciui din Bistrita-Nasaud. ''Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii, domnul Ciui Terente se numeste in…