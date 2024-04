”Saptamana aceasta lucrurile s-au aliniat pentru judetul Suceava. Astazi am avut mai multe discutii cu ministrul Finantelor, Marcel Bolos, despre A7 si, in dupa-amiaza aceasta, m-a anuntat ca a semnat indicatorii tehnico-economici pentru Pascani – Suceava. O autostrada enorm de mult asteptata de suceveni, un tronson de 62 km cu o valoare de 1,82 miliarde de euro. Sunt atat de legat de acest proiect al autostrazii incat simt nevoia sa impartasesc bucuria cu sucevenii mei. Sunt convins ca in sedinta de guvern se va aproba demararea lucrarilor de proiectare si executie pentru aceasta bucata de autostrada…