Stiri pe aceeasi tema

- Solistul formatiei Zdob si Zdub, Roman Iagupov, si fratii Vitalie si Vasile Advahov au primit titlul de "Cetatean de onoare al judetului Iasi". Decizia a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului Judetean.

- In acest sfarșit de saptamana efective din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacau vor acționa atat independent, cat și in cooperare cu alte structuri pentru a asigura masurile de ordine publica și siguranța rutiera cu ocazia evenimentelor ce vor avea loc in municipiul Bacau. Se vor asigura masuri…

- Manifestarile dedicate „Zilei Veteranilor de Razboi”, sarbatorita anual pe 29 aprilie, au inceput in Bacau miercuri, 27 aprilie, la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” o manifestarea cultural-științifica organizata in parteneriat cu Garnizoana Bacau. La eveniment, invitații de onoare ai Filialei Bacau…

- Profesorul Petre Isachi a primit, ieri, titlul de Cetațean de Onoare al municipiului Bacau. Petre Isachi a debutat in critica literara in anul 1990, in revista ”Ateneu” fiind autorul catorva sute de articole și eseuri, publicate și in alte reviste de cultura cum ar fi: ”Zburatorul”, ”Contemporanul”,…

- Pentru acte de bravura, doi polițiști bacauani au primit distincții onorifice cu prilejul zilei de 25 martie 2022 – Ziua Poliției Romane. Cei doi s-au evidențiat pe parcursul carierei prin implicare și profesionalism. Agentul principal de poliție, Podariu Bogdan a primit Emblema de onoare a Ministerului…

- Veteranul de razboi capitan (rtr) Ion Andrioaei, care a implinit de curand 102 ani, a devenit cel mai nou cetațean de onoare al comunei Magirești. Titlul i-a fost acordat de Consiliul Local la inițiativa primarului Cada Ionica intr-o ședința de consiliu extraordinara care a avut loc la Biserica „Izvorul…

- Este o recunoaștere binemeritata a unei remarcabile activitați literare și pedagogice de aproape șase decenii, incununata de Premiul Academiei Romane, care i s-a decernat in 2019. Constantin Calin nu este doar cel mai avizat exeget al operei bacoviene, ci și unul dintre profesorii luminoși ai Filologiei…

- Este o recunoaștere binemeritata a unei remarcabile activitați literare și pedagogice de aproape șase decenii, incununata de Premiul Academiei Romane, care i s-a decernat in 2019. Constantin Calin nu este doar cel mai avizat exeget al operei bacoviene, ci și unul dintre profesorii luminoși ai Filologiei…