- La data de 14 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Sectiei 1 Politie Bacau au depistat, in trafic, pe strada Calea Republicii, un autoturism la volanul caruia se afla un tanar de 25 de ani, din comuna Racaciuni. Tanarul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, insa la testarea cu…

- La data 14 aprilie a.c., polițiștii Sectiei 7 Politie Rurala Brusturoasa, au oprit pentru control in Fondul de Vanatoare de pe raza de competența, un autoturism condus de un barbat de 39 de ani, din comuna Asau. La controlul autovehiculului, in interior a fost identificata o arma de vanatoare, proprietatea…

- Incepand de astazi, magazinul specializat in vanzarea de biciclete și schiuri Happy Sport va așteapta intr-un spațiu mai generos și cu o oferta mult mai mare. Prezent in Bacau inca din 2015, Happy Sport este un magazin care a aparut din pasiunea pentru biciclete și schiuri a bacauanului Florin Cristea,…

- La data de 31 martie a.c., polițiștii Serviciului de Investigatii Criminale, impreuna cu cei din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Buhoci si ai Serviciului pentru Actiuni Speciale Bacau au pus in executare un mandat de perchezitie domiciliara, emis de Judecatoria Bacau. Astfel, la locuinta unui barbat…

- La data de 26 martie a.c., polițiștii Secției 3 Rurala Onești au fost sesizați, prin 112, despre faptul ca, pe raza comunei Barsanești a izbucnit un incendiu de vegetație. La fața locului, polițiștii au constatat ca incendiul se manifesta sub forma mai multor focare, pe o suprafața de aproximativ 4…

- La data de 18 martie a.c., polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Podu Turcului au dat curs invitației de a participa, la activitatea de prezentare a meseriilor organizata in cadrul Liceului Tehnologic Alexandru Vlahuța din localitate. Polițiștii au raspuns intrebarilor și curiozitaților elevilor…

- Spitalul Clinic de Obstetrica – Ginecologie „Elena Doamna” a primit și ingrijit pentru prima data o pacienta de naționalitate ucraineana, care s-a refugiat in Romania in urma razboiului din țara de origine. “Insarcinata in 20 de saptamani, pacienta s-a adresat personalului medical pentru a fi consultata.…

