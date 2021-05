Stiri pe aceeasi tema

- In Dolj, 6.610 elevi participa la ore remediale pentru unele discipline de studiu. Orele se fac cu prezenta fizica in scoli si licee. La trei scoli din Dolj la aceste ore participa peste 200 de elevi. Orele remediale se desfasoara si pe perioada vacantei. In Dolj, participa 6.610 elevi la aceste ore,…

- Elevii din județul Cluj vor face ore remediale prin programul național „Școala dupa școala” și în timpul vacanței. Orele se adreseaza elevilor pâna în clasa a VIII-a și au ca scop recuperarea materiei școlare, în urma cursurilor…

- Dezamagire uriasa pentru elevii aflati in anii terminali, care au sustinut examenele nationale. Primele rezultate au ajuns deja la profesori si din pacate acestea nu sunt deloc satisfacatoare. Situatia este oarecum asemanatoare atat la elevii din clasa a VIII-a, cat si la cei din clasa a XII-a si a…

- Potrivit EduPedu , a fost publicata in Monitorul Oficial noua structura a anului școlar 2020-2021 modificata prin Ordinul de ministru nr. 3.558 din 29 martie 2021. Cea mai importanta modificare este reducerea numarului de saptamani de cursuri de la 34 la 33 de saptamani pentru toți elevii și de la…

- Mai mult, coordonatorii mai multor centre anti-COVID se plang ca personalul medical nu a fost platit și ca oamenii ar putea sa renunțe sa mai ia parte la campania naționala de vaccinare, conform sursei citate.Valeriu Gheorghița: "Sunt semnale pe care și eu le-am primit și le primesc in ședințele cu…

- Miercuri au fost vaccinați peste 38.500 de romani și au fost inregistrate 131 de reacții adverse, anunța Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV). DOCUMENTUL poate fi consultat AICI Un numar de 38.069 de persoane au primit prima…

- • In contexul aparitiei Ordinului 300 din 19 februarie 2021 care reglementeaza educatia remediala, aproape jumatate dintre profesorii din mediul rural care au raspuns unui sondaj al Fundatiei World Vision Romania considera ca elevii lor au pierdut intre 11% și 45% din materie in pandemie. • In 9% dintre…

- In acest moment, in județul Neamț sunt 3.144 de elevi care ar avea nevoie de recuperarea materiei prin programul „Școala dupa școala”. Unii dintre acești elevi fie nu au avut echipamente sau internet pentru a invața online, fie nu au curent electric acasa (147 elevi), alții au ramas corigenți ori au…