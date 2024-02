Cifre bune în educație! 54 de mii de burse pentru mai mulți elevi Ultimele date de la Ministerul Educației arata ca, sunt cu peste 54 de mii mai multe burse de merit acordate in anul 2024. Acest lucru are loc la scurt timp dupa ce elevii de clasa a V-a au fost incluși pe listele de elevi care pot primi burse de merit din luna ianuarie. Datele mai arata ca a crescut și numarul burselor pentru mame minore, 857 fața de 741 raportate pe 15 noiembrie 2023 la prima plata a burselor din acest an școlar. In total, numarul burselor la nivelul lunii ianuarie atinge 517.000. La randul lor, aceste burse au urmat sa fie platite pe 15 februarie pentru elevii de clasele V-XII.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

