Profesor: Predăm după curricula de acum 50 de ani. Ar trebui să pregătim copiii pentru evoluțiile societății din următorii ani Invațamantul obligatoriu se intinde in Romania pana la finalul clasei a XII-a. Cei 13 ani de școala insa – daca numaram și clasa 0 – nu-i pregatesc pe copii pentru a face fața pe o piața a muncii extrem de dinamica și foarte tehnologizata. Cel puțin aceasta este percepția elevilor romani rezultata din sondajul „Vocea copiilor cu privire la meseriile viitorului”, realizat de Asociația INACO, potrivit adevarul.ro. Profesorul Ștefan Vlaston, expert in educație, spune ca invațamantul romanesc a ramas unul de factura comunista. „Școala romaneasca este incremenita in tiparele anterioare anilor 1990.… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

