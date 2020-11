Stiri pe aceeasi tema

- O profesoara de engleza care preda la Scoala Gimnaziala „Dacia” Oradea si la scoala din Bulz este cercetata penal, pentru ca n-a purtat masca la ore si a instigat alti profesori si parinti sa ignore regulile privind purtarea acesteia, scrie ziarul local Ebihoreanul.ISJ Bihor a reclamat-o pe profesoara…

