Prof. univ. dr. Carmen Dorobăț: Norovirusul este foarte rezistent la unii dezinfectanți și poate genera complicații severe Norovirusul, detectat in cazul unor elevi de la Colegiul Național Loga din Timișoara, este un agent patogen foarte rezistent in special pe suprafețe, la dezinfectanții pe baza de alcool, avertizeaza prof. univ dr. Carmen Dorobaț pentru ziarul Puterea.ro. ”Norovirusul se transmite pe cale digestiva. Principalele simptome ale infecției cu acest virus sunt: dureri abdominale, varsaturi, diaree, stare generala alterata. Factorii de risc pentru apariția acestei infecții sunt: legumele și fructele care nu au fost spalate corespunzator inainte de a le consuma, alimentele care nu au fost preparate termic… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

