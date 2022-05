Stiri pe aceeasi tema

- Cancerul de rinichi, parenchim renal si cancerul de cai urinare reprezinta aproximativ 9% din totalitatea cazurilor de cancere, a declarat presedintele Asociatiei Romane de Urologie, Ioanel Sinescu, miercuri, in cadrul dezbaterii „Diagnostic precoce si terapii inovatoare pentru pacientii cu cancer renal…

- Tanya Hibberd din Southampton (Anglia) este convinsa! Cainele sau a salvat-o, detectandu-i cancerul la san. O poveste adevarata prezentata de revista Closer. In 2018, Tanya Hibberd a remarcat ceva neobișnuit in comportamentul lui Sapphire, un husky. La revenirea din vacanța in Cipru, impreuna cu soțul…

- Dr. Beatrice Mahler spune ca se observa o ușoara creștere a numarului cazurilor Covid-19 in Institutul ”Marius Nasta”, motiv pentru care recomanda sa se stabileasca daca este vorba varianta 2 a Omicron și sa nu abandonam masca in acest moment. ”Cred ca este importanta, in acest moment, efectuarea…

- O fetița de 15 ani, victima a unui accident rutier la Cluj, a insemnat viața pentru trei copii, datorita gestului parinților care și-au dat acordul pentru donarea de organe. Astfel, ”un destin frant brusc” la numai 15 ani și doi parinți confruntați cu cea mai teribila drama au dat o șansa la ”viața…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, spunea ieri ca guvernarea PSD-PNL-UDMR va rezista cel puțin pana la alegerile generale din 2024. De asemenea, social-democratul susținea ca aceasta coaliție de guvernare va avea un viitor și dupa anul electoral din 2024. Contactat de Puterea.ro, analistul Cristian Pirvulescu…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, afirma ca așteapta o evaluare a specialiștilor pentru a se lua decizia daca se revine sau nu la anul școlar cu trei trimestre. O asemenea decizie, care ar putea fi anunțata in luna martie, ar avea la baza rațiuni de evaluare a activitații școale și de pliere pe „realitațile…