- Ministerul Educației prevede o creștere cu 10.000 a numarului de locuri de la clasa a IX-a de liceu pentru anul școlar viitor, 2022 – 2023, potrivit unui proiect de hotarare de guvern pus in dezbatere publica. Cifrele de școlarizare arata ca daca anul acesta aveam 120.600 de locuri pentru clasa a IX-a,…

- Anual, in luna martie, in vinerea dinaintea echinocțiului de primavara, se sarbatorește Ziua Mondiala a Somnului. In 2022, aceasta este marcata pe 18 martie, sub sloganul „Un somn de calitate, o minte sanatoasa, o lume fericita”. De ce merita acesta o zi speciala ne explica medicul pneumolog Lucia Florescu,…

- Numarul civililor ucisi in urma violentelor din estul Ucrainei este in crestere. Patru oameni au murit dupa ce casele lor au nimerit sub o ploaie de gloante in timpul luptelor dintre separatisti si militarii ucraineni.In orasele din estul tarii a fost instituita stare de asediu.

- Noile prevederi ale Codului Rutier specifica in mod clar care sunt afectiunile incompatibile cu sofatul. Printre acestea se afla si apneea. Medicii care constata ca un pacient care are permis de conducere este inapt pentru a sofa sunt obligati sa-l trimita pe acesta la testare. Sindromul de apnee in…

- Un ziar oficial chinez a acuzat Washingtonul ca plateste sportivi pentru a-i "incita" sa provoace "tulburari" in timpul Jocurilor Olimpice de iarna de la Beijing (4-20 februarie), acuzatie dezmintita de ambasada americana din capitala Chinei. Articolul din publicatia de limba engleza China Daily,…

- Multe persoane își pun un pahar cu apa pe noptiera atunci când merg la culcare sau beau un pahar cu apa chiar înainte de a se baga în pat. Dar oare este acesta un obicei potrivit? Cel mai probabil ca nu, pentru ca îți vei întrerupe somnul o data sau de doua ori…

- Doctorul Kat Lederly, expert britanic in terapia somului, descrie un nou simptom observat la pacienții pozitivi Omicron: paralizia in timpul somnului. Transpirații nocturne, tuse seaca, dureri musculare și febra sunt simptomele cele mai frecvente la adulții pozitiv Omicron. La acestea, s-ar putea adauga…