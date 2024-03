Stiri pe aceeasi tema

- Descoperirile surprinzatoare facute de medici arunca o lumina noua asupra modului in care pandemia poate influența sanatatea și dezvoltarea bebelușilor.Rezultatele unui studiu recent, publicat in Daily Mail , bebelușii nascuți in timpul perioadei de izolare cauzate de COVID-19 au experimentat doua schimbari…

- Despre aceea, ca autorii multor invenții celebre, teorii științifice și opere de arta le-au vazut in somn, sau ca acestea au fost inspirate de vise, se vorbește demult — insa doar in zilele noastre știința a ajuns aproape de a testa daca aceasta afirmație este aproape de realitate. Conform unor studii…

- Iata de ce nu ar trebui sa lași mașina in funcțiune in timpul procesului de dezghețare și cum sa eviți situațiile neplacute in traficul de iarna. De ce nu este bine sa dezgheti masina cu motorul pornit. Vremea rece poate crea probleme serioase pentru șoferi atunci cand vine vorba de dezghețarea mașinilor.…

- Odata cu sosirea iernii apar și tot felul de schimbari. Este important sa fim atenți la mai multe detalii in sezonul rece, daca vrem ca lucrurile sa funcționeze așa cum trebuie. Specialiștii atrag atenția asupra ingrijirii mașinilor, de care trebuie sa fim responsabili. Un detaliu important este alimentarea…

- Iarna, cand temperaturile scad, trebuie acordata o atenție suplimentara plantelor, carora e nevoie sa le asiguram condițiile necesare pentru perioada de repaus. Specialistii de la Horticultura ofera cateva sfaturi pentru ingrijirea plantelor de apartament pe perioada iernii. Plantele se curața bine…

- Fostul premier Ludovic Orban a dezvaluit miercuri ca știe cine a facut celebra fotografie de la ziua sa de nastere, la Palatul Victoria, in timpul pandemiei, cand a fost surprins alaturi de mai mulți miniștri din cabinetul sau, incalcand regulile sanitare. Orban susține ca personajul principal, pentru…

- De la 1 ianuarie, Belgia a preluat presedintia Consiliului Uniunii Europene, iar pentru a marca evenimentul a publicat un clip video de promovare insotit de o melodie antrenanta. Numai ca o ureche atenta va recunoaste pe parcursul ei inserturi cu un fel de watermark audio apartinand Audio Jungle, o…

- Florin Cercel lasa orice pentru familia lui. Este un familist convins, iar cand vine vorba despre fiica lui, timpul se oprește in loc pentru el! Nimic nu conteaza mai mult decat timpul petrecut cu cei dragi, iar pentru ei, Florin Cercel iși face timp oricand! Paparazzii Spynews.ro l-au surprins in ipostaze…