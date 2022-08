Produse de birotică și papetărie pentru un business de succes! Un business de succes este acela in care toate obiectele de care ai nevoie iți sunt la indemana. Știai ca un simplu pix poate face diferența? Pentru a avea un business de succes este ideal sa alegi produsele de birotica și papetarie potrivite, acele produse de calitate, care te vor ajuta sa iți indeplinești cu succes sarcinile de lucru. Asigura-te ca le ai in permanența la indemana și iți vei putea indeplini sarcinile liniștit, iar businessul tau va fi cu adevarat unul de succes. De ce produse de birotica și papetarie ai nevoie? Din categoria consumabilelor de care ai nevoie in… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea oamenilor arunca uleiul alimentar deja folosit in chiuveta sau in WC, insa nu ar mai trebui sa faca acest lucru. Daca și tu faci asta, atunci citește articolul de mai jos și ai grija la cateva aspecte. Sigur nu știai acest lucru!

- Comunicat de presa| Deputatul PSD de Alba, Tuhuț Radu-Marcel: Miniștrii PSD susțin investițiile și proiectele de dezvoltare! Deputatul PSD de Alba, Tuhuț Radu-Marcel: Miniștrii PSD susțin investițiile și proiectele de dezvoltare! Legea pentru aprobarea Ordonanței de Urgența privind ajustarea prețurilor…

- In ultima perioada, se observa o tendința inspaimintatoare: mulți copii vin cu probleme mari de dezvoltare, iar acest lucru se refera și la gradinița, și la școala. Despre acest lucru scriu pedagogii, indemnind parinții sa ajute copiii, deoarece profesorii nu pot face fața problemelor fara ei, relateaza…

- Jandarmii din Alba prezenți la datorie și in acest weekend: Vor asigura masuri de ordine și siguranța publica la evenimentele din județ. Recomandari pentru participanți Jandarmii din Alba prezenți la datorie și in acest weekend: Vor asigura masuri de ordine și siguranța publica la evenimentele din județ.…

- Anunț demarare proiect Birotica SRL: „Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD” BIROTICA SRL anunța lansarea proiectul cu titlul ”Grant pentru capital de lucru AGRI-FOOD” proiect nr. RUE 948 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD”, instituita prin OUG nr. 61/06.05.2022…

- Rezultatele obtinute la nivelul judetului Alba, in perioada 20.06-24.06.2022, in activitatea de control, sunt redate mai jos. In domeniul relatiilor de munca: Total unitati controlate: 50 Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 4179 Din care – femei : 1997 Numar deficiente constatate: 104…

- Actorul s-a stins din viata, aseara, la varsta de 81 de ani, dupa o lunga suferinta. Se afla internat intr-un centru specializat unde primea ajutor pentru boala cumplita de care suferea si care, in urma cu cativa ani, l-a fortat sa se retraga din activitate. Potrivit unor informatii, actorul Valentin…

- Mulți dintre romanii au observat ca dulaii de stanele din munți poarta la gat un lemn. Foarte puțini știu ca acesta are un nume și un scop precis. Așadar, ce este jujeul, bucata de lemn purtata de cainii ciobanești, și de ce le este acestora atarnata la gat. Ce este și la ce folosește jujeul, […] The…