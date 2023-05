Stiri pe aceeasi tema

- Patru perchezitii au avut loc miercuri dimineata, in Bucuresti intr-un dosar vizand punerea in circulatie de bancnote de 500 de euro falsificate. Sute de bancnote false au fost incarcate in bancomatele unei banci, prejudiciul fiind de aproximativ 240.000 de euro. ”La data de 3 mai a.c., politistii…

- Județele Teleorman, Giurgiu și Olt au cele mai mari procente de pacienți care spun ca personalul medical le-a cerut bani, in timp ce la polul opus sunt județele Covasna, Alba și Brașov, potrivit datelor de pe platforma Graphs.ro pentru luna martie, pe baza informațiilor de pe platforma data.gov.ro.…

- Ciocolata, cafea, lemn sau cauciuc: pentru a fi vandute in Uniunea Europeana (UE), aceste produse vor trebui sa nu provina din defrisari, potrivit unui text de lege votat cu o foarte larga majoritate miercuri in Parlamentul European, informeaza AFP si un comunicat de presa al institutiei. Noua lege…

- Guvernul are in pregatire noi vouchere de care ar putea beneficia 220.000 de romani si anume familiile care au peste cinci copii, persoanele care nu pot munci sau cele varstnice care traiesc fara niciun sprijin. Voucherul ar putea fi folosit pentru renovarea casei sau schimbarea unor electrocasnice…

- Parchetul din Sofia a lansat o ancheta privind suspiciunea de terorism in urma unor alerte false cu bomba ce au fost trimise pe adresele de e-mail ale mai multor scoli de pe intreg cuprinsul Bulgariei si au fost prezentate de presa, conform unui anunt facut marti de procurori, potrivit Agerpres. In…

- Andrei Medvedev, care se prezinta drept un dezertor din gruparea paramilitara rusa Wagner, va fi judecat in Norvegia, unde s-a refugiat, dupa ce a fost implicat intr-o incaierare la Oslo, a anuntat vineri Parchetul norvegian, informeaza AFP. Rusul de 26 de ani a fost arestat in noaptea de marti spre…