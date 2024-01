Stiri pe aceeasi tema

- In luna decembrie 2023, potrivit datelor Asociației Constructorilor de Automobile din Romania, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut cu -3.3% fața de decembrie 2022, atingandu-se un nivel de 867.052 unitați. In 2023, potrivit ACAROM, „in UE au fost inmatriculate in total 10.547.716 unitați,…

- ”Ne propunem sa crestem bugetul AFM-ului, pe de o parte, insa mai important decat bugetul global al AFM ului cred ca sunt programele in sine si modul in care le vom finanta. La Casa Verde Fotovoltaice, vom avea un buget record in 2024, respectiv 2 miliarde de lei doar pentru persoane fizice. La aceste…

- Producția și exporturile auto ale Chinei au atins niveluri record in 2023, pe masura ce piața interna s-a redresat, iar producatorii au umplut golul lasat de companiile occidentale care s-au retras din Rusia. Potrivit datelor publicate joi de Asociația Chineza a Producatorilor de Automobile (CAAM),…

- Exporturile de cereale prin Portul Constanța au atins un nivel record, in 2023, datorita majorarii livrarilor de cereale provenite din Ucraina, care au ajuns sa reprezinte 40% din livrari. Majorarea exporturilor prin Portul Constanța a avut loc pe fondul proiectelor de imbunatatire a infrastructurii…

- Poliția de Frontiera anunța flux majorat pe direcția ieșire din R.Moldova, intrare in Romania la PTF Leușeni-Albița și PTF Sculeni. In ambele puncte de trecere sunt circa 100 de mașini in așteptare pentru trecerea frontierei.

- In Rusia, producția de caviar de somon pentru perioada ianuarie-octombrie a acestui an s-a ridicat la 22,288 mii de tone. Aceasta cifra este de aproape 2,6 ori mai mare decit nivelul din aceeași perioada a anului trecut și este cea mai mare cifra din 2010 incoace. Astfel de date sint oferite de Asociația…

- Tesla Motors are in 2023 cel mai bun an al sau in Romania, un an pe care il va incheia cu peste 3.000 de mașini noi inmatriculate. Piața totala a mașinilor electrice a crescut cu 51% in primele zece luni, iar piața auto totala in Romania a crescut cu 15%, arata datele APIA.

- Inmatricularile de autoturisme noi au atins valoarea de 121.404 unitați, in primele zece luni ale acestui an, dupa ce au crescut cu 14,7% fața de perioada similara din 2022 (105.817 unitați), arata datele publicate joi de Asociația Constructorilor Auto din Romania (ACAROM). In schimb, inmatricularile…