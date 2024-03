Stiri pe aceeasi tema

- Producția și folosirea combustibililor fosili au generat anul trecut, in atmosfera, peste 120 de milioane de tone metrice de metan, conform unui raport al Agentiei Internationale pentru Energie (AIE). Potrivit specialiștilor, emisiile de metan rezultate din activitațile umane, precum productia de petrol…

- In luna februarie a anului 2024, DOMENIILE SALAMEH RENEWABLES, proprietarul mai multor terenuri din Constanța și dezvoltator de proiecte de energie regenerabila, a primit Avizul Tehnic de Racordare la rețea din partea TRANSELECTRICA, pentru parcul sau fotovoltaic de 220 MW și parcul eolian de 223 MW,…

- O fabrica cu tradiție in Romania, Martens Galați, fondata in anul 1978, a inchis producția, dupa 44 de ani de funcționare. Compania, listata pe bursa din 1997, a anunțat in mai 2023 ca se va ocupa in continuare de distribuție

- Incepind cu luna martie, orice furnizor va putea importa sau exporta energie electrica in/din Romania și Ucraina Operatorul rețelei de transport și de sistem Moldelectrica va organiza, impreuna cu operatorii de sistem din Romania și Ucraina, licitații de alocare a capacitaților intrazilnice și lunare…

- ZF:Romania vrea investitii in productia de energie de peste 17 mld. euro in urmatorii 7 ani dupa ce decenii intregi nu a miscat nimic in sector. Vis sau realitate? Energia solara, eoliana si centralele pe gaze ar trebui sa atraga cea mai mare parte a inve

- Datele publicate de operatorul de transport și sistem Terna indica faptul ca Italia a atins un nivel record in producția de energie eoliana și solara in cursul anului trecut. Aceasta creștere semnificativa vine in contextul in care capacitatea nou instalata de energie regenerabila a inregistrat o creștere…

- Producția auto din Romania a incheiat anul 2023 cu un record. In intervalul ianuarie-decembrie, uzinele de la Mioveni și Craiova au asamblat 513.050 de unitați, cu 0.7% mai multe decat in 2022 și cu 22% mai multe decat in 2021. In ciuda acestei performanțe, luna decembrie a insemnat o scadere a producției…

- Romania exporta spre Republica Moldova aproape 1.000 de MW luni dimineața, dar cea mai mare parte din aceasta energie se duce mai departe spre Ucraina. Aceasta in condițiile in care turbinele eoliene instalate in țara noastra produc o cantitate uriașa de electricitate.