- Romania a exportat electricitate catre Ucraina, via Republica Moldova, pe tot parcursul acestei saptamani și continua și astazi, in baza acordului bilateral pentru ajutor in situații de urgența, potrivit datelor Transelectrica și Moldelectrica, analizate de HotNews.ro.

- Producția de electricitate din panourile fotovoltaice a depașit 1.100 de MW vineri in jurul pranzului, potrivit datelor Transelectrica. In total, sursele regenerabile asigura 3.500 de MW, adica jumatate din producția țarii, iar 1.300 de MW merg la export.

- „Romania a devenit exportator net de energie”, se lauda reprezentanții Guvernului, ori de cate ori au ocazia. "Și vom continua sa exportam, Romania consolidandu-și statutul de lider regional in sectorul energetic", spunea, recent, ministrul energiei Sebastian Burduja. Insa, ceea ce evita acesta sa spuna…

- Cele mai importante scumpiri au fost in Portugalia, cu 69%, in Grecia si Spania, in jur de 65% de procente. Este vorba de mari producatori europeni, in frunte cu Spania, care acopera 40% din producția mondiala. De altfel, potrivit experților, evoluția prețului are legatura directa cu seceta din Spania,…

- Mulți romani cunosc cel mult numele vecinilor lor și, eventual, numele animalelor lor de companie, dar restul interacțiunilor sunt evitate. Asta deși efortul de a-ți cunoaște vecinii poate ajuta la construirea unui sentiment de comunitate și sociabilitate. Circa 65% dintre romani declara ca nu-și cunosc…

- Cartoful este considerat de Guvern „a doua paine a omului”, fiind „consumat fiert, copt, prajit, sub forma de supe, salate, piureuri”, potrivit unui proiect guvernamental. Datele oficiale arata ca atat suprafața cultivata, cat și producția interna au scazut semnificativ in ultimii ani, iar Romania mai…

- Profesionistii si artistii romani din industria de film pot aplica pentru atragerea de investitii in productia de opere audiovizuale pe teritoriul Romaniei pana la finalul anului 2026, anunta Ministerul Culturii, potrivit news.ro Ministerul Culturii a publicat spre consultare un proiect de hotarare…

- La Intorsura Buzaului a fost, marți dimineața, mai frig decat in nordul Scandinaviei, minima fiind de -24 C. Sunt cele mai mici temperaturi masurate in țara noastra, in acest an, și doar la Omu au mai fost temperaturi de sub -20 C, relateaza HotNews.ro.Aceste valori sunt departe de recordurile orașului…