- Particulele de praf de origine sahariana ajunse in Romania la sfarsitul lunii martie se vor mentine in aer, in primele doua zile ale lunii aprilie. Meteorologii anunta ca incepand cu noaptea de luni spre marti, in unele zone unde va ploua, se vor observa depuneri de praf.„La finalul lunii martie circulatia…

- Producția de electricitate din panourile fotovoltaice a depașit 1.100 de MW vineri in jurul pranzului, potrivit datelor Transelectrica. In total, sursele regenerabile asigura 3.500 de MW, adica jumatate din producția țarii, iar 1.300 de MW merg la export.

- Meteorologii romani avertizeaza asupra patrunderii unei mase de aer incarcate cu particule de praf de origine sahariana. In noaptea de joi spre vineri, masele de aer vor depasi aria geografica a Romaniei si se vor indrepta spre Republica Moldova și Ucraina. Din harțile prezentate de Administrația Naționala…

- Un nor de prah saharian va traversa, incepand de astazi și pana joi seara, Romania, informeaza miercuri, 27 martie, Administratia Nationala de Meteorologie. Depunerile de praf vor putea fi observate in special in zonele si intervalele cu ploaie."In perioada 27 martie, ora 12:00 – 28 martie, ora 22:00,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis doua alerte de cod galben de vreme rea pentru mai multe teritorii din Romania. Care sunt zonele care in urmatoarele ore vor fi afectate de vant puternic. Rafalele vor atinge și 100 de kilometri pe ora. Rafale de pana la 110 kilometri pe ora in aceste…

- ANM transmite marți și o informare meteorologica de ger valabila in toata țara. Astfel, vremea va fi rece in toata țara, geroasa in noaptea de marți spre miercuri indeosebi in nord, centru și est (minime termice de pana la -21…-20 de grade in estul Transilvaniei), iar in noaptea de miercuri spre joi…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o noua atenționare cod galben de viscol, marți, pentru sudul Moldovei, Dobrogea și jumatatea de est a Munteniei. In aproape toata țara este in vigoare o informare privind gerul care cuprinde Romania.Potrivit ANM, codul galben afecteaza sudul Moldovei,…

- Romania exporta spre Republica Moldova aproape 1.000 de MW luni dimineața, dar cea mai mare parte din aceasta energie se duce mai departe spre Ucraina. Aceasta in condițiile in care turbinele eoliene instalate in țara noastra produc o cantitate uriașa de electricitate.