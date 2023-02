Producătorul de smarthphone-uri Nokia va aduce producţia de dispozitive 5G în Europa Europa nu are o prezenta mare in productia de smartphone-uri, deoarece toate companiile majore, inclusiv Apple si Samsung, isi produc telefoanele in Asia, pentru a reduce costurile. HMD, cu sediul in Finlanda, a declarat intr-un comunicat de presa ca lucreaza cu un numar de parteneri de securitate IT la modificarile software si la testarea amanuntita, ca prime etape ale productiei si testarii smartphone-urilor in Europa. Compania nu a dezvaluit unde in Europa intentioneaza sa-si infiinteze fabrica. Uniunea Europeana a incurajat companiile sa infiinteze centre de productie in sectoare cheie, introducand… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania de divertismentWalt Disney a anunțat o restructurare radicala sub directorul recent numit, Bob Iger. Nu mai puțin de 7.000 de locuri de munca vor fi reduse, parte a unui efort de a economisi 5,5 miliarde de dolari din costuri și de a-și face afacerea de streaming profitabila, scrie Reuters.…

- Doua incidente provocatoare care au avut loc la Stockholm in aceasta luna l-au ajutat pe președintele turc Recep Tayyip Erdogan inaintea alegerilor disputate din plan intern și au diminuat speranțele Suediei și Finlandei de a adera la NATO inainte de aceasta vara, spun diplomații, analiștii și politicienii…

- Riscul ca guvernele din Uniunea Europeana sa nu poata cheltui cel mai mare pachet de ajutor din istoria sa este in crestere, deoarece statele membre se confrunta cu dificultati in indeplinirea termenelor limita impuse de blocul comunitar, au declarat, pentru Reuters, oficiali din patru tari, relateaza…

- Germania iși schimba regulile de intrare pentru calatorii din China și va solicita pe viitor cel puțin un test rapid pentru coronavirus pentru a intra in țara, a declarat joi ministrul german al Sanatații, Karl Lauterbach, relateaza Reuters . De asemenea, vor fi efectuate controale aleatorii la intrare…

- Gigantul tehnologic chinez Huawei Technologies Co Ltd (HWT.UL) a estimat vineri ca veniturile sale din 2022 au ramas stabile, sugerand ca declinul vanzarilor din cauza sancțiunilor americane a incetat, scrie Reuters. In ciuda faptului ca vanzarile au crescut cu doar 0,02%, președintele rotativ Eric…

- Filiala lantului de pizzerii Domino’s Pizza a anuntat ca ia in calcul retragerea de pe piata din Rusia. Anuntul a fost facut la 10 luni dupa ce Kremlinul a declansat razboiul din Ucraina. Francizorul din spatele celor 171 de unitati Domino’s Pizza din Rusia a anuntat miercuri ca „isi evalueaza prezenta”…

- Noul prim-ministru suedez, Ulf Kristersson, a prezentat miercuri, in primul sau mesaj de Craciun, o imagine sumbra a situatiei tarii, cu referire mai ales la amenintarile la adresa sigurantei publice, transmite dpa. ‘Suedia se afla intr-o situatie foarte serioasa’, a afirmat Kristersson, un conservator…

- Compania turca de livrare de alimente Getir a cumparat rivala germana Gorilla, intr-o afacere in valoare de 1,2 miliarde de dolari care consta in fuziunea a doua dintre companiile ramase in Europa care promit furnizarea la comanda a produselor alimentare in numai cateva minute, transmite Reuters.…