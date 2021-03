Stiri pe aceeasi tema

- Grupul german REHAU a desemnat compania de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox sa gestioneze procesul de vanzare a celor doua unitați de producție din Cluj (Apahida) și Bucuresti (Tunari), ca parte a procesului de relocare a birourilor REHAU Romania in locații centrale și de construcție…

- ​Investițiile private, leasingul în agricultura, producție și servicii și finanțarea inclusiva pe tot teritoriul țarii vor beneficia de 633 milioane euro prin finanțari semnate între BEI, FEI și partenerii financiari importanți din România, se arata într-un comunicat al Bancii…

- Compania internaționala MVGM Group, avand peste zece ani de experiența pe piața locala prin achiziția diviziei de property management a JLL din mai multe țari din Europa, inclusiv Romania, a preluat serviciile de property management pentru complexul rezidențial NorthLight Residence, dezvoltat de InteRo…

- Grupul DIGI, controlat de miliardarul oradean Zoltan Teszari, a anunțat marți venituri consolidate de 1,3 miliarde euro în cele 4 piețe în care opereaza (România, ungaria, Spania și Italia), în creștere cu 8,1% fața de anul 2019, acestea fiind rezultate financiare preliminare.…

- JTI a virat la bugetul statului roman peste 4,77 miliarde de lei (aproape un miliard de euro), in creștere cu peste 12% fața de taxele platite pentru 2019. Suma reprezinta accize, TVA și alte taxe, impozite și contribuții aferente anului 2020, platite pana in prezent. „Intr-o perioada de criza fara…

- "Orange Valley, producator local de produse pe baza de catina, face bilantul pentru 2020 si anunta care sunt planurile companiei pentru anul curent. Astfel, in 2021, producatorul se asteapta la o crestere de pana la 100% a vanzarilor si estimeaza dublarea cifrei de afaceri, pana la 300.000 de euro.…

- ”Anul 2020 a fost un an atipic, dificil si neobisnuit, el a schimbat modul in care traim, muncim precum si multe din valorile pe care le credeam importante. Atat sanatatea oamenilor cat si activitatea din toate industriile au fost influentate in principal in mod negativ de pandemia coronavirus. Industria…

- ”Restart Energy, unul dintre cei mai mari furnizori independenti de energie electrica si gaze naturale de pe piata locala, a devenit partener intr-un joint venture cu Interlink Capital Strategies din Washington, DC (SUA) companie de consultanta si administrare a fondurilor, pentru a dezvolta proiecte…