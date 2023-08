Stiri pe aceeasi tema

- Producatorii și distribuitorii de bauturi spirtoase din Romania (Asociația Spirits) au transmis Guvernului o scrisoare deschisa in care prezinta analiza de impact a precedentelor majorari de taxe.

- Din 20 iulie, Programele Family Start și Student Invest au fost modificate oficial. Mai multe persoane pot cere bani de nunta, mașina, chirie sau sanatate. Programele Family Start și Student Invest, prin care cei interesați pot beneficia de credite garantate de stat pentru a acoperi diverse cheltuieli,…

- ”Incasarile la bugetul de stat din acciza la alcool etilic au scazut cu 2,6% in primele 6 luni ale anului 2023 comparativ cu perioada similara din 2022 (de la 379.46 milioane lei, la 369.68 milioane de lei), in pofida unei cresteri agregate de 11% a accizei in anul 2022”, potrivit asociatiei Spirits…

- Ziarul Puterea a anunțat in EXCLUSIVITATE ca va uram numirea lui Lucian Heiuș la Finanțe. Astazi, Marcel Ciolacu a semnat decizia privind numirea in funcția de secretar general al Ministerului Finanțelor in favoarea fostului șef ANAF. In aceasta seara, in Monitorul Oficial a fost publicata decizia prim-ministrului…

- Deficitul bugetul general consolidat, adica diferența intre veniturile și cheltuielile statului, s-a situat la 36,91 miliarde de lei in primele cinci luni din acest an, echivalentul a 2,32% din Produsul Intern Brut (PIB), arata execuția bugetara publicata de catre Ministerul Finanțelor.Creșterea deficitului…

- In Monitorul Oficial nr.508/09.06.2023 a fost publicata H.G.nr.523/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in acvacultura. Direcția pentru Agricultura Maramureș a anunțat ca beneficiarii schemei sunt intreprinderile mici si mijlocii care…

- Ministerul Educatiei anunta, luni, ca, in urma discutiei din data de 21 mai 2023, desfasurata la Palatul Victoria, la care au participat Premierul Romaniei Nicolae Ciuca, presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, reprezentanti ai Executivului si liderii federatiilor sindicale reprezentative…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca va angaja raspunderea Guvernului pe proiectul privind pensiile speciale daca acesta nu va fi adoptat pana la momentul in care va deveni el prim-ministru al Romaniei. Intrebat, vineri, intr-o conferința de presa la Neamț, cand crede ca ar putea fi tranșata…