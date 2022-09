Stiri pe aceeasi tema

- Magazinele au anunțat deja ca iși vor scurta programul de funcționare ca sa faca economie de energie. Schimbarea ar urma sa prevada un calcul pe baza consumului curent. Adica, in baza consumului din luna pentru care se emite factura. Practic pentru cei care fac economie de la o luna la alta vor fi…

- Avem urgent nevoie de ajutor! Este mesajul producatorilor care cer ca industria mobilei sa devina ramura economica strategica. Toate fabricile de profil trebuie sa beneficieze de preturi mai mici la energie, altfel vor opri producția.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, in cadrul Adunarii Generale a ONU, ca provocarile din prezent, precum impactul schimbarilor climatice si pierderea biodiversitatii devin din ce in ce mai grave.

- AGRICULTURA… Conform programului pentru insamanțarile din toamna anului 2022, intocmit in baza informațiilor comunicate de catre producatorii agricoli organizați in ferme comerciale și de producatorii individuali, la nivelul județului Vaslui urmeaza a fi insamanțata o suprafața totala de culturi de…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, considera ca plafonarea preturilor la alimente ar afecta producatorii, dar sustine ca nu exista motive pentru alte scumpiri in perioada urmatoare, relateaza Agerpres. „Trebuie sa avem in vedere faptul ca, in momentul unei plafonari a unor preturi,…

- Președintele patronatului producatorilor de medocamente din Romania și CEO-ul Terapia Cluj, Dragoș Damian trage un semnal de alarma in ceea ce privește scaderea cotei de piața pentru producatorii locali de medicamente și afirma ca lipsa fabricilor noi a dus la aceasta scadere.

- Criza pe care o anticipeaza producatorii de medicamente din Romania este provocata, in special, de creșterea costurilor pentru procesul de ambalare, dar și de timpii de livrare pentru consumabilele folosite in procesul de ambalare, care au ajuns la peste un an, in unele cazuri, de la doua-trei luni…