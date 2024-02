Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan are trei copii, doua fete și un baiat, și intotdeauna și-a dorit ca aceștia sa stea departe de anturajele nepotrivite. Vedeta are grija ca Rebecca, Sarah și Bebeto sa nu fie influențați de cei din jurul lor.Din casnicia cu Tibi Dumitrescu, Anamaria Prodan are doua fete, pe Sarah și Rebecca,…

- In cadrul emisiunii „Prodanca. Punct și de la capat” de la Antena Stars, Anamaria Prodan a marturisit de unde iși ia puterea. Impresara are mare incredere in forțele ei. Iata ce declarații a facut vedeta cu privire la acest subiect!

- Anamaria Prodan, in varsta de 51, nu uita și nu iarta. Impresara l-a desființat pe Laurențiu Reghecampf chiar in prima ediție a reality show-ului ei de la Antena Stars, „Anamaria Prodan. Punct și de la capat”. In 2022, Anamaria Prodan se desparțea cu scandal de Laurențiu Reghecampf, dupa ce antrenorul…

- Anamaria Prodan a incercat pana in ultima clipa sa ii mențina o imagine buna lui Laurențiu Reghecampf, insa dupa divorț, impresara a spus tot ce avea pe suflet. Vedeta a marturisit, cu lacrimi in ochi, ca a știut mereu despre aventura soțului ei.Anamaria Prodan a revenit pe micul ecran cu reality show-ul…

- Anamaria Prodan a facut dezvaluiri cu lacrimi in ochi despre amanta lui Laurențiu Reghecampf, chiar in emisiunea „Prodanca. Punct și de la capat” de la AntenaStars. Impresara a scos la iveala sacrificiile pe care le-a facut ca familia ei sa ramana unita.

- Prodanca. Punct si de la capat. Anamaria Prodan i-a primit pe telespectatori in interiorul casei sale de lux. Dupa desparțirea de Laurențiu Reghecampf, impresara a renovat totul, iar zecile de fotografii cu fostul ei soț au disparut! Vedeta a avut nevoie de o schimbare radicala și a trecut la fapte!

- Reality show-ul care o are in prim plan pe Anamaria Prodan - Prodanca. Punct si de la capat revine la Antena Stars cu cel de-al optulea sezon, care va avea premiera sambata, 3 februarie, de la ora 20.00. Producția continua saga familiei, de data aceasta cu un singur personaj principal, Anamaria Prodan.…