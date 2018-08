Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele declarații ale ministrului Justiției, Tudorel Toader, provoaca o rascoala a procurorilor, care solicita demisia de urgența a ministrului. Prim-procurorul de la Parchetul Topoloveni, Antonia Diaconu, dar și procurorul Badan Mihai Claudiu solicita demisia ministrului Justiției și critica dur…

- Procurorul Antonia Diaconu, cunoscuta opiniei publice de la protestele magistratilor fata de modificarile legislative care vizau sistemul judiciar, a reactionat dur dupa declaratiile facute de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, miercuri seara, la Antena 3. Antonia Diaconu este prim-procuror…

- Sindicalistii din penitenciare anunta, vineri, ca au facut plangere penala impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader, iar procurorii au inceput urmarirea penala in rem pentru abuz in serviciu. In aceast saptamana, sindicalistii din Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor…

- Procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a vorbit miercuri, intr-o conferinta de presa, despre interviul sustinut cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pentru preluarea unui nou mandat la conducerea structurii, spunand ca dupa o prezentare a proiectului de management de mai mult de o ora,…

- "A nu se confunda independenta procurorilor in instrumentarea cauzelor/constand in administrarea probatoriului, adoptarea solutiilor legale/, cu faptul ca acestia isi desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului justitiei, referitoare la administrarea justitiei sau promovarea politicii penale!",…

- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) a anuntat joi ca a formulat o plangere penala impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si incalcare a dreptului de reprezentare sindicala, fapte pedepsite cu pana…

