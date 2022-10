Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a declarat ca nu exclude o intalnire cu omologul sau rus Vladimir Putin in timpul summitului G20 din luna noiembrie, in Asia, relateaza The Guardian. "Ramane de vazut", a declarat liderul american reporterilor cand a fost intrebat daca ar folosi reuniunea G20 din Bali,…

- Președintele american Joe Biden a fost deranjat cand a fost intrerupt in discursul sau susținut in Wisconsin. “Așa cum am spus saptamana trecuta”, a spus Biden mulțimii, “ramanem in batalia pentru sufletul Americii”. Doar ca un barbat a inceput sa strige și sa vocifereze, dupa cum se poate observa pe…

- ”In plus, ei au discutat despre negocierile in curs privind programul nuclear al Iranului, necesitatea de a consolida sprijinul pentru partenerii din regiunea Orientului Mijlociu si eforturile comune pentru a descuraja si constrange activitatile regionale destabilizatoare ale Iranului”, a spus Casa…

- Procurorii din Atlanta au transmis luni, 15 august, avocaților lui Rudy Giuliani ca fostul primar al New Yorkului face obiectul unei anchete penale privind incercarea fostului președintelui Donald Trump de a influența alegerile prezidențiale din noiembrie 2020, scriu Associated Press și CNN . Procurorul…

- Fostul presedinte, Donald Trump, ar fi luat cu el de la Casa Alba documente cu secretele nucleare ale Statelor Unite, scrie publicatia Washington Post. Acesta ar fi motivul pentru care agentii FBI au facut perchezitii la vila din Florida. Fostul lider de la Casa Alba neaga toate acuzatiile si se plange…

- Expertii in drepturile civile si dezinformarea online au acuzat retelele sociale si platformele tehnologice ca nu au facut suficient pentru a preveni raspandirea dezinformarii, inclusiv ideea ca presedintele Joe Biden nu a castigat alegerile din 2020. Twitter isi va aplica politica de integritate civica,…

- CHIPS Act a fost aprobata prin vot saptamana trecuta si prevede acordarea a 52 de miliarde de dolari industriei. ”Acest tip de angajament are loc doar o data pe generatie”, a declarat marti, la promulgare, Biden. Today, I signed the CHIPS and Science Act into law, a once-in-a-generation investment in…

- Fostul președinte american Donald Trump a incercat sa intoarca in beneficiul sau vestea ca FBI a percheziționat proprietatea sa din Florida, citand ancheta in mesaje și e-mailuri prin care solicita donații politice de la susținatorii sai, informeaza Reuters. Percheziția de la complexul Mar-a-Lago al…