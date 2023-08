Procurori DIICOT au în lucru 7.000 de dosare legate de droguri Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a declarat vineri ca lupta impotriva fenomenului drogurilor „necesita efort comun”, adaugand ca numarul de procurori care se ocupa in prezent de cazurile de droguri este „foarte redus”. „Date recente de la DIICOT confirma ca lupta impotriva fenomenului drogurilor necesita efort comun. Ieri, șapte persoane au fost reținute in Constanța pentru trafic de droguri, trafic de persoane, spalare de bani, in urma unei anchete demarate in noiembrie 2022. Un alt traficant a fost prins la Cluj. 4.665 de dosare au fost soluționate in 2023, deși efectivul de procurori este… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

